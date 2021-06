Luciano Spinelli fa coming out su Youtube: ecco il video

Luciano Spinelli fa coming out rilasciando un’intervista esclusiva per Vanity Fair e pubblicando, quasi contemporaneamente, un originale video sul suo canale Youtube. Lo youtuber ha scelto, dunque, questa modalità per parlare pubblicamente di quello che fino a oggi è stato un segreto. All’età attuale di 21 anni, infatti, Luciano ha accettato la sua omosessualità. E ha anche trovato il momento giusto per renderla nota a tutti. Ecco l’estratto più importante dell’intervista.

“Sono curioso di sapere cosa succederà perché non riesco a immaginarlo. Avendo passato tanti anni a non raccontare questo lato di me, adesso mi fa strano pensare che, per un po’ di tempo, ne discuterò con altre persone […]. Sono sicuro che avrò tanto supporto perché le persone che mi seguono sono molto avanti e intelligenti. Spero che, dopo oggi, arriveranno tante cose belle […]. È il momento giusto. Sono anni che ci penso, e sento di essere arrivato a un punto in cui ho voglia di raccontare una parte di me che ancora non avevo raccontato per farmi conoscere ancora di più. Voglio dare un cambiamento, crescere, affrontare qualcos’altro […]. Alle medie ho capito che c’era qualcosa di nuovo: ero attratto da un ragazzo e sapevo che, in qualche modo, era sbagliato. L’ultimo anno ho scelto di dirlo al mio migliore amico, che non ha tradito la mia fiducia, e a un altro ragazzo che, invece, lo ha detto in giro fino a quando tutta la scuola ne ha parlato. Per paura ho cercato di reprimere tutto, di interessarmi a una ragazza. A 16 anni, però, ho incontrato un ragazzo e ho sentito che, quella volta, non potevo andare contro i miei sentimenti, così ho iniziato ad accettare la cosa”.

Luciano Spinelli fa coming out con un video su Youtube

Luciano Spinelli è nato a Monza il 14 Luglio 2000 ed è diventato famoso per i suoi video su Musical.ly e su YouTube. Grazie soprattutto ai suoi video su come fare i Musical.ly, molte persone hanno iniziato a conoscerlo e, ad oggi, il suo canale YouTube conta più di 700 mila iscritti e 8 milioni di follower su TikTok.

Luciano ha scritto a inizio 2017 un libro intitolato Insieme. Il mio diario nelle vostre mani. Nello stesso anno è stato protagonista di un tour in diverse città italiane.