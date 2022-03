Sangiovanni: audio e testo di Tilt con Mecna e CoCo

Dopo il brano sanremese Farfalle, Sangiovanni collabora con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato Tilt che da oggi è su tutte le piattaforme digitali.

Il pezzo non è altro che una dichiarazione d’amore sincera nonostante le difficoltà che si possono provare nell’esprimerla, sentendosi un po’ impacciati e andando appunto in tilt in preda alle proprie emozioni.

Ascolta qui Tilt con Sangiovanni

Testo Tilt con Sangiovanni

Lei, quando mi passa affianco

Mi fa sentire che è colpa mia

Se non la sto guardando

Scesa dal cielo come fulmini

Mi ha preso in pieno tipo pugili

Non mi capitava ormai da un po’

Le metterei le mani su quel (ooh)

Ho messo in conto che può prendersi male se le vado incontro

Mi chiede: “Cosa guardi?”, faccio il finto tonto

Cannuccia nel bicchiere che fa il girotondo

Io non le rispondo, non mi sento pronto

Fa caldo, con le dita allargo il girocollo

La sento che sta in giro ma non giro il collo

Sto vicino al bordo, faccio un giro e torno

Ma le giro intorno

E tu mi mandi in tilt

Du bi du bi du bi da da

Ho la lingua appiccicata

Sto provando a dirti che

Tu mi mandi in tilt

Du bi du bi du bi da da

Gitchie, gitchie, gitchie ya-ya

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Lei, mi piace così tanto

Vorrei non fosse mai in compagnia

Per stare con me soltanto

Scesa dal cielo come fulmini

Mi ha preso in pieno tipo pugili

E non mi capitava ormai da un po’

Le metterei le mani su quel (ooh)

Gli occhi su di lei, ma non li vede

Per rompere il ghiaccio, ho rotto il bicchiere

So che le piaccio, ma non mi crede

Con la mia faccia può farci un meme

Sto andando in tilt, in tilt come un flipper

Non mi sorride, faccina triste

Perdo le chance come perdo i clipper

Non sei una stella, baby, sei

Tu mi mandi in tilt

Tu mi mandi

Tu mi mandi in tilt

Tu mi mandi

E tu mi mandi in tilt

Du bi du bi du bi da da

Ho la lingua appiccicata

Sto provando a dirti che

Tu mi mandi in tilt

Du bi du bi du bi da da

Gitchie, gitchie, gitchie ya-ya

Se mi guardi

Tu mi mandi in tilt

Du bi du bi du bi da da

Ho la lingua appiccicata

Sto provando a dirti che

Tu mi mandi in tilt

Du bi du bi du bi da da

Gitchie, gitchie, gitchie ya-ya

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Se mi guardi, tu mi mandi in tilt

Cosa ne pensate di questo singolo con Sangiovanni?