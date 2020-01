BTS in Italia in concerto nel 2020? Ecco la petizione dell’Army su Twitter!

Diciamolo subito, senza troppi giri di parole. Siamo rimasti davvero molto, molto delusi dall’annuncio delle tappe del tour 2020 dei BTS. I Bangtan Boys, come vi abbiamo raccontato qui, hanno infatti svelato gli appuntamenti live per quest’anno proprio nelle scorse ore, gettando i fan italiani nello sconforto.

Neanche stavolta, infatti, i BTS hanno concesso concerti in Italia. Nemmeno uno. Ed è ovvio che, considerato l’affetto dell’Army italiana, questa scelta abbia fatto arrabbiare molti. Certo, su Ginger Generation vi avevamo spiegato qui i motivi per cui, almeno per adesso, è molto difficile pensare che l’Italia possa permettersi di ospitare un concerto dei ragazzi. E questo nonostante le recenti dichiarazioni di Rudy Zerbi, che ha solennemente prometto ai fan di portare il gruppo K-pop in Italia.

Nasce una petizione per portare i BTS in Italia: ecco i dettagli

L’annuncio delle tappe del Map of the soul Tour dei BTS ha dunque spinto l’Army italiana (che già si era attivata sui social con la Big Hit Entertainment) a lanciare una petizione su Twitter. Nelle scorse ore, infatti, l’hashtag #ItalyWantsBTSTour è entrato di prepotenza nei TT italiani.

Qui sotto trovate una selezione dei tweet dedicati ai BTS in Italia apparsi sul social:

Ecco come doveva essere realmente il trailer della prima tappa del tour dei Bangtan 🇮🇹:#ItalyWantsBTSTour

#BTSinItaly pic.twitter.com/cJ3M8jaVtY — Luna • ᴶᵘⁿᵍ ʰᵒˢᵉᵒᵏ |🌸| (@taeavecookies) January 22, 2020

Io sto già male di mio poi vedere mezzo fandom triste,deluso,persone che come me si sono fatte il culo per mettere i soldi da parte senza poi ottenere niente mi fa sentire ancora più male,Army mi dispiace tantissimo,vi voglio bene..💜🥀#ItalyWantsBTSTour — 𝐌𝐫𝐬.𝐉𝐞𝐨𝐧🐰💜⁷ (@MiKook_3) January 22, 2020

regaz volevo scrivere il post sfogo+cosa importante da dirvi ora ma sono davvero troppo distrutta, ho pianto tutta la notte e tutto il giorno e non me la sento…

lo scriverò domani mattina o pomeriggio,dipende.

ci sentiamo domani,vi amo💜#ItalyWantsBTSTour — Vαɳƚαҽ.⁷ {SEMI HIATUS};;has seen Joonie in Venice (@imasunshish) January 22, 2020

Siamo ad 11 mila e 500 tweet con questo hashtag #ItalyWantsBTSTour e 9 mila con questo #BTSinItaly2020 Non ho mai visto un fandom che non si arrende facilmente come noi, SIAMO FORTI UAGLIU🇮🇹🇮🇹 — 𝑻𝑨𝑻𝑨𝑺-𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓⁷/𝙗𝙡𝙖𝙘𝙠 𝙨𝙬𝙖𝙣 (@taekooksottona) January 22, 2020

Almeno per il momento, in ogni caso, non ci resta che aspettare. I fan italiani dovranno accontentarsi, in attesa di eventuali nuove date, degli appuntamenti dei BTS in programma all’estero. Le opzioni più abbordabili sono ad oggi quelle di Londra, Berlino e Barcellona. Nel caso in cui voleste partecipare ad uno di questi concerti dei BTS vi informiamo che i biglietti saranno disponibili su LiveNation.com