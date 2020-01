Elodie Di Patrizi a Sanremo 2020: ecco la sua reazione

Elodie Di Patrizi, è a sorpresa uno dei concorrenti di Sanremo 2020. La cantante romana ha dominato le classifiche di quest’estate con il suo tormentone Margarita in duetto con Marracash con cui, da qualche mese, fa coppia fissa. Ed è uno dei 22 Big che il prossimo febbraio si esibirà sul palco dell’Ariston.

Ora che è stata rivelata la lista dei cantanti in gara, anche gli artisti in questione possono finalmente rompere il silenzio. Ed esprimere tutte le loro emozioni e aspettative su questa grande opportunità. Ecco come Elodie ha commentato, mediante un post molto semplice pubblicato sul suo profilo Instagram, la notizia che ieri ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Il 2019 è stato un anno incredibile e per questo vi devo dire grazie! Il 2020 parte col botto, ci vediamo a Sanremo.

Vi ricordiamo che Elodie Di Patrizi e gli altri concorrenti saranno ospiti della puntata speciale de I Soliti Ignoti che andrà in onda lunedì prossimo su Rai 1. In questa occasione verranno non solo ufficializzati i nomi dei Big, ma saranno resi noti anche i titoli delle rispettive canzoni con cui gareggeranno.

Nel frattempo, c’è molta curiosità riguardo i possibili ospiti internazionali che completeranno la kermesse, sul ruolo di Tiziano Ferro (che sarà presente per tutte e cinque le serate) e per le ancora misteriose figure femminili che affiancheranno Amedeus sul palco dell’Ariston.