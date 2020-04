Raffaello500: ecco il museo virtuale che celebra il suo genio!

In occasione del cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio, Musement, il servizio leader per la prenotazione di esperienze di viaggio in tutto il mondo, celebra questo importante anniversario llanciando un messaggio forte e chiaro: non dimenticare la cultura, soprattutto in un momento come questo!



Si inaugura, infatti, la piattaforma Raffaello500, un percorso museale virtuale alla scoperta dei capolavori più famosi dell’artista, custoditi ora nelle più celebri istituzioni culturali del mondo.





Riscopri le opere del famoso pittore e architetto del Rinascimento, Raffaello Sanzio, più comunemente noto come Raffaello. In onore del 500° anniversario della sua morte, abbiamo creato un museo virtuale che comprende oltre un centinaio di sue opere. Esplora comodamente, navigando per paese e poi selezionando i musei o i singoli dipinti che più ti interessano. Sarà davvero semplice trovare i capolavori più famosi e alcune gemme meno conosciute nei migliori musei del mondo, tra cui i Musei Vaticani, il Louvre, la Galleria degli Uffizi, il Prado, Villa Borghese e il Museo dell’Ermitage. Dalle Madonne serene alle potenti scene bibliche, trova il tuo Raffaello preferito.

Queste le parole con cui musement presenta il nuovo progetto Raffaello500!

Un museo virtuale che vi farà assaporate tutta la sua arte stando comodamente a casa. Un tour immaginario tra Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Scozia, Ungheria, Austria, Russia, Stati Uniti d’America e Brasile , in più di 30 città che ospitano oltre 100 delle più importanti opere che maggiormente rappresentano la carriera artistica di Raffaello.

L’intento di questo progetto è quello quindi di ispirare tutti gli esploratori virtuali e dare loro la possibilità di lasciarsi incantare da uno dei geni più importanti della storia,lasciando ad ognuno la possibilità di fare un salto nel tempo di 500 anni alla scoperta della propria opera preferita o scoprirne di nuove.

Il percorso artistico attraverso Raffaello500!



Per Musement il mondo non ha confini e per questo, con pochi click, sarà possibile lasciarsi incantare dalle tante opere di Raffaello … quindi non resta che augurarvi un buon viaggio nell’arte!