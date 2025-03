Eurovision 2025: video e testo di Deslocado di NAPA (Portogallo)

Deslocado di NAPA è il brano che rappresenta il Portogallo all’Eurovision Song Contest 2025. Un seminterrato sull’isola di Madeira è stato il luogo in cui un gruppo di amici ha deciso di unire il loro amore per la musica e formareil gruppo.

Le fondamenta della band si basaNO sull’energia che traevano dagli Arctic Monkeys e dai Red Hot Chilli Peppers, dalle melodie dei Beatles e dalla sensibilità di Caetano Veloso e Tom Jobim.

Il video ufficiale del Portogallo a Eurovision 2025

Testo di Deslocado di NAPA

Conto os dias para mim

Com a mala arrumada

Já quase não cabia a saudade acumulada

Do azul vejo o jardim

Mesmo por trás da asa

Mãe olha à janela que eu tou a chegar a casa

Que eu tou a chegar a casa

Que eu tou a chegar a casa

Que eu tou a chegar a casa

Por mais que possa parecer

Eu nunca vou pertencer àquela cidade

O mar de gente, o sol diferente

O monte de betão não me provoca nada

Não me convoca casa

Porque eu

Vim de longe

Eu vim do meio do mar, no coração

Do oceano eu tenho a vida inteira

O meu caminho eu faço a pensar em regressar

À minha casa, ilha, paz, Madeira

Se eu te explicar palavra a palavra

Nunca vais entender a dor que me cala

A solidão que assombra a hora da partida

Carrego o sossego de poder voltar

Mãe olha à janela que eu tou a chegar

Por mais que possa parecer

Eu nunca vou pertencer àquela cidade

O mar de gente, o sol diferente

O monte de betão não me provoca nada

Não me convoooooo

O mar de gente, o sol diferente

O monte de betão não me provoca nada

Não me convoca casa

Traduzione

Sto contando i giorni

Con la valigia pronta

La nostalgia accumulata è quasi sparita

Posso vedere il giardino dal blu

Appena dietro l’ala

Mamma guarda fuori dalla finestra Sto tornando a casa

Sto tornando a casa

Sto tornando a casa

Sto tornando a casa

Non importa come sembra

Non apparterrò mai a quella città

Il mare di gente, il sole diverso

L’ammasso di cemento non mi dà nulla

Non mi chiama a casa

Perché io

sono venuto da lontano

Sono venuto dal centro del mare, nel cuore

Ho tutta la mia vita nell’oceano

Mi faccio strada pensando di tornare

Alla mia casa, isola, pace, Madeira

Se te lo spiegassi parola per parola

Non capirai mai il dolore che mi fa tacere

la solitudine che mi perseguita nell’ora della partenza

Porto con me la pace di poter tornare

Mamma, guarda fuori dalla finestra, sto arrivando

Per quanto possa sembrare

Non apparterrò mai a quella città

Il mare di gente, il sole diverso

L’ammasso di cemento non fa nulla per me

Non mi sento a mio agio

Il mare di gente, il sole diverso

Il mucchio di cemento non mi dà nulla

Non mi chiama a casa

Cosa ne pensate del brano del Portogallo a Eurovision 2025?