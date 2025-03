Eurovision 2025: video e testo di How Much Time Do We Have Left di Klemen (Slovenia)

How Much Time Do We Have Left di Klemen è il brano che rappresenta la Slovenia all’Eurovision Song Contest 2025. Klemen Slakonja è un attore, cantante, cantautore e conduttore televisivo sloveno, famoso soprattutto per le imitazioni, che attirano enormi numeri di spettatori sul suo canale YouTube. Di recente, l’artista si è dedicato ad approfondire la produzione musicale, concentrandosi sulla scrittura di canzoni. Il suo primo album da solista, registrato a Londra, uscirà durante il 2025.

Il video ufficiale della Slovenia a Eurovision 2025

Testo di How Much Time Do We Have Left di Klemen

Our baby boy was crawling in the living room

You read a diagnosis

It said that you’d be dying soon

It was a sunny day

Through the window, there were people going on their ways

Our little child had the biggest smile

While we couldn’t do nothing but cry

How much time do we have left together

We never know

All I know is I don’t want to be here

Without your love

How much time do we have left together

We never know

We never know

Wish we could take it slow

A man in white, with a room full of diplomas, trying to get it right

Could put you under hypnosis

By saying to give up the fight

But you were always determined to try

How much time do we have left together

We never know

All I know is I don’t want to be here

Without your love

How much time do we have left together

We never know

We never know

But we keep standing strong

I admire your power

I admire your will

You made me question the world

Made me question what’s real

I admire your power

I admire your will

Your ability to heal

Oh, I admire your power

I admire your will

The way you never gave up

Until you grew wings

And you learned how to fly

Made a loop in the sky

You landed right into my arms

How much time do we have left together

We never know

All I know is I don’t want to be here

Without your love

How much time do we have left together

We never know

We never know

Wish we could take it slow

Traduzione

Il nostro bambino gattonava in soggiorno

Hai letto una diagnosi

Diceva che saresti morta presto

Era una giornata di sole

Attraverso la finestra, c’erano persone che andavano per la loro strada

Il nostro bambino aveva un sorriso grandissimo

Mentre noi non potevamo fare altro che piangere

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Tutto quello che so è che non voglio essere qui

Senza il tuo amore

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Non lo sappiamo mai

Vorremmo poterla prendere con calma

Un uomo in bianco, con una stanza piena di diplomi, che cerca di fare le cose per bene

Potrebbe metterti sotto ipnosi

Dicendo di rinunciare alla lotta

Ma tu eri sempre determinata a provare

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Tutto quello che so è che non voglio essere qui

Senza il tuo amore

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Non lo sappiamo mai

Ma continuiamo a essere forti

Ammiro il tuo potere

Ammiro la tua volontà

Mi hai fatto mettere in discussione il mondo

Mi chiedo cosa sia reale

Ammiro il tuo potere

Ammiro la tua volontà

La tua capacità di guarire

Oh, ammiro il tuo potere

Ammiro la tua volontà

Il modo in cui non ti sei mai arreso

Finché non ti sono cresciute le ali

E hai imparato a volare

Hai fatto un giro nel cielo

Sei atterrato dritto tra le mie braccia

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Tutto quello che so è che non voglio stare qui

Senza il tuo amore

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Non lo sappiamo mai

Vorrei poterla prendere con calma

Cosa ne pensate del brano della Slovenia a Eurovision 2025?