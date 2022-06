rem beauty chapter 3: nuovi prodotti, data di lancio e prezzi del brand di Ariana Grande

rem beauty chapter 3 è un nuovo capitolo del brand di Ariana Grande, che si appresta ad arrivare con il suo terzo lancio e una sfilza di nuovi prodotti makeup e beauty.

Il nuovo lancio è interamente dedicato ai prodotti labbra. Come la stessa cantante ha dichiarato: “Ho voluto che questo nuovo lancio fosse tutto dedicato alle labbra. Abbiamo già alcuni prodotti in collezione, ma questo era il mio focus principale e ci sono dei prodotti che amo”. Scopriamoli insieme.

Tutti i prodotti rem beauty chapter 3

On your collar liquid lipstick: no transfer e una formula liquida e longlasting

On your collar classic lipstick: uno stick labbra confortevole, a lunga durata e super pigmentato

At the borderline lip liner pencil: nuove matite labbra in 10 diverse tonalità, perfette da abbinare al matte o al classic cream lipstick

Essential drip lip oil: un lip oil delicato dall’effetto glossato e super idratante

Everything nice lip balm: perfetto per idratare le labbra, renderle più soft e lisce

Prezzi e dove acquistare

Disponibili a partire dal 16 giugno, sarà possibili acquistarli sul sito ufficiale rembeauty.com. I prezzi per singolo prodotto non sono ancora stati rivelati ma il range di prezzo varia dai 14 ai 19 dollari (circa una ventina di euro) in linea con i precedenti lanci. La linea di Ari si colloca come una linea di makeup medium cost.

rem beauty chapter 3: i prodotti sono disponibili anche in Italia?

Il sito ufficiale di rem beauty spedisce anche in Italia, sia dal giorno in cui il brand è stato lanciato. Mentre in America il marchio è rivenduto anche nelle profumerie Ulta Beauty, nel nostro paese non sono ancora presenti dei rivenditori. Voci vorrebbero degli accordi con Douglas che, in Europa, vende già anche i profumi della cantante. Tuttavia non c’è ancora nulla di certo e per il momento l’unico canale è proprio quello del sito ufficiale.