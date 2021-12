Elodie canta Natale per te di Margherita Vicario per Radio Deejay

Elodie è tra i protagonisti del video di Natale per te, la nuova canzone di Natale 2021 di Radio DEEJAY.

Composta da Margherita Vicario con Dardust, cantata dal collettivo Deejay All Star con Margherita e la partecipazione speciale della cantante romana, tutti protagonisti del video ufficiale del brano.

Natale per te, realizzata in collaborazione con Metatron, è ascoltabile non solo sui canali fm e digitali della radio ma anche su tutte le piattaforme di streaming.

La canzone natalizia con Elodie è stata “spoilerata” dallo stesso Linus qualche settimana fa grazie a una foto in cui indossava un maglione a tema natalizio con la scritta the last one was better – ovvero era meglio la scorsa canzone.

Si tratta della frase ricorrente e ormai divenuta scaramantica che i fedelissimi ascoltatori pronunciano ogni anno al primo ascolto del nuovo brano.

Il maglione è di fatto il fil rouge del videoclip. Gli speaker lo indossano percorrendo le vie e le piazze di Milano, cantando le buone ragioni per ascoltare le canzoni di Natale sulla propria radio del cuore e invitando tutti a utilizzare il nuovo filtro di Natale che rende tutto più magico!

Il filtro è realmente disponibile su IG, come anche il maglione sullo Store Ufficiale della radio (store.deejay.it).

Ecco il video del brano Natale per te con Elodie