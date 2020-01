My Chemical Romance in concerto a Bologna il 4 luglio (biglietti e prezzi)

Bologna Sonic Park, il grande evento rock punto di riferimento dell’Emilia Romagna, ha già il suo primo nome. E che nome! Vertigo Concerti ha infatti annunciato pochissime ore fa l’arrivo nel nostro paese dei My Chemical Romance!

La band statunitense, uno dei gruppi emo rock più apprezzati al mondo, farà infatti tappa nel nostro paese il prossimo 4 luglio proprio all’Arena Parco Nord. Il gruppo, capitanato dal carismatico Gerard Way, come vi avevamo raccontato qui ha deciso di dare vita ad un’attesa reunion dopo ben 6 anni di assenza.

Ad oggi non è dato sapere se il nuovo tour europeo dei My Chemical Romance includerà anche un nuovo disco. Almeno per il momento, infatti, la band ha annunciato soltanto alcune tappe live, fra cui tre tappe in Australia.

20 dicembre – Los Angeles, CA @ Shrine Expo Hall

20 marzo – Melbourne, AU @ Download Festival

21 marzo – Sydney, AU @ Download Festival

25 marzo – Western Springs, NZ @ The Outer Fields

L”ultimo disco della band, Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoy, era uscito nel 2010. Una volta lontano dai colleghi Ray Toro, Frank Iero, Mikey Way e Jarrod Alexander, Way aveva pubblicato il disco solista, Hesitant Alien, uscito nel 2014.

Ad oggi i My Chemical Romance hanno all’attivo un totale di. Molti dei loro pezzi storici saranno presentati nella scaletta del concerto, almeno stando al concerto evento tenutosi il 20 dicembre a Los Angeles. Tra le altre troviamo la storica hit Welcome to the black parade o ancora Helena.

I prezzi dei biglietti per il concerto dei My Chemical Romance a Bologna

Vi informiamo che i biglietti per il concerto del 4 luglio al Bologna Sonic Park dei My Chemical Romance saranno in vendita su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11 di venerdì 31 gennaio. Il prezzo del biglietto in prevendita è di 40 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali). Nel caso in cui acquistate il biglietto in cassa il prezzo sarà di 50 euro.