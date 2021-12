Sanremo Giovani 2021: chi è Tananai, uno dei tre vincitori

Tananai è il nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, nato a Milano nel 1995. Fin da ragazzino si dedica alla produzione musicale, nel 2017 pubblica l’album di musica elettronica To Discover And Forget, sotto lo pseudonimo di Not For Us. Seguono singoli ed EP. A settembre 2021 esce con il brano Maleducazione.

“Sanremo suscita in me dei brividini e rappresenta una grande opportunità. Nella mia vita la musica è letteralmente tutto, se non canto produco, se non produco suono. È ciò che mi interessa di più nella vita”, dichiara l’artista.

Alberto ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano Esagerata mentre al prossimo Festival porterà il pezzo intitolato Sesso occasionale.