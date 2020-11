Maratona Harry Potter: tutti film su Canale 5 fino al 31 dicembre

Harry Potter sta per tornare! Su Canale 5 andrà in onda l’intera saga del maghetto più famoso del mondo con una maratona che ci accompagnerà fino al 31 dicembre. Una ri-programmazione in via eccezionale decisa nei giorni scorsi sulla falsariga di quanto era già successo a marzo.





Il primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, andrà in onda il 12 novembre in prima serata.

La saga di Harry Potter era stata infatti trasmessa per intero da Italia 1 tra marzo e aprile, nel periodo del lockdown.





Ecco il calendario completo:

12 novembre : HP e la pietra filosofale;

: HP e la pietra filosofale; 19 novembre : HP e la camera dei segreti;

: HP e la camera dei segreti; 26 novembre : HP e il prigioniero di Azkaban;

: HP e il prigioniero di Azkaban; 3 dicembre : HP e il calice di fuoco;

: HP e il calice di fuoco; 10 dicembre : HP e l’ordine della fenice;

: HP e l’ordine della fenice; 17 dicembre : HP e il principe mezzosangue;

: HP e il principe mezzosangue; 24 dicembre : HP e i doni della morte parte 1;

: HP e i doni della morte parte 1; 31 dicembre: HP e i doni della morte parte 2.

Nonostante la saga cinematografica del famoso maghetto sia finita ormai da diversi anni i fan continuano ad appassionarsi alla storia del personaggio nato dalla fantasiosa penna di J.K. Rowling.

Merito anche della nuova saga di Animali Fantastici il cui terzo episodio è tutt’ora in lavorazione. Atteso per il 2020, il film è inizialmente slittato a causa della produzione di Dune e, in seguito, per il Covid-19. Attualmente il film ha maturato un ulteriore ritardo a causa dell’addio di Johnny Deep alla saga. Animali Fantastici 3 è stato riprogrammato per il 2022.

Non ci resta che riguardare i film e magari rileggere l’intera saga di Harry Potter.