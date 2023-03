Asteroid City: tutto quello che c’è da sapere sul film di Wes Anderson

Asteroid City è il nuovo film di Wes Anderson che, dopo la tiepida accoglienza di The French Dispatch da parte del pubblico e della critica, torna al cinema con un racconto ambientato nell’America degli anni Cinquanta: tra alieni e corsa allo spazio.

Quando esce il film

Il film uscirà al cinema prossimamente.

Di che cosa parla il film

Asteroid City si svolge in un’immaginaria città americana nel deserto nel 1955. Sinossi: L’itinerario di una convention di Junior Stargazer/Space Cadet (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.

Il cast del film

Anche per Asteroid City, così come in molti altri film di Wes Anderson, il cast del film sarà formato da nomi importanti. Ormai da anni gli attori fanno a gara per partecipare ai film regista, anche solo per una piccola parte.

Tra loro Tom Hanks, Tilda Swinton ma anche Margot Robbie e Maya Hawke.

Qui sotto il cast completo:

Jason Schwartzman

Scarlett Johansson

Tom Hanks

Jeffrey Wright

Tilda Swinton

Bryan Cranston

Adrien Brody

Liev Schreiber

Hope Davis

Stephen Park

Rupert Friend

Maya Hawke

Steve Carell

Matt Dillon

Hong Chau

Willem Dafoe

Jake Ryan

Jeff Goldblum

Margot Robbie

Tony Revolori

A proposito del film

Asteroid City si ispira, a livello visivo e tematico, al filone fantascientifico che negli anni Cinquanta negli Stati Uniti ha conosciuto il suo massimo momento di gloria: tra ricerche di forme di vita nello spazio siderale a conquiste galattiche.

Non è infatti un caso che la location immaginaria del film ricordi molto il deserto dell’Arizona un luogo in cui, nel dopoguerra e in piena Guerra Fredda, gli Stati Uniti portavano avanti ricerche top secret e testavano, cosa ancora oggi criticatissima, ordigni nucleari

