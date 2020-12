Video Roberto Bolle A riveder le stelle: recuperate su Ginger Generation la straordinaria esibizione dell’etoile della Scala in occasione del grande evento di Rai Uno!

Roberto Bolle, uno fra i più apprezzati ballerini a livello internazionale e orgoglio italiano, è stato uno dei numerosi ospiti di A rivedere le stelle. Come vi avevamo raccontato qui, lo show trasmesso da Rai Uno è lo spettacolo con cui il Teatro alla Scala, nonostante la chiusura dei teatri e il perdurare dell’emergenza sanitaria, ha confermato il suo Sant’Ambrogio grazie alla collaborazione con Rai Cultura. Lo show è andato in onda su Rai 1, Radio 3 e Raiplay a partire dalle ore 17.00.

A riveder del stelle ha vantato un cast d’eccezione composto dalle voci più grandi del nostro tempo. Uno show che servirà per testimoniare la vicinanza di Milano a cantanti, ballerini, professori d’orchestra, artisti del coro, tecnici di scena, sarti, scenografi e tutti quei lavoratori colpiti duramente dalla pandemia.

Roberto Bolle ha baìllato accompagnato da un fascio di luce. Un’esibizione intensa, intima e da brividi, oltre che visivamente spettacolare.

Nel caso in cui ve lo steste chiedendo i pezzi che hanno fatto da colonna sonora al suo balletto sono stati Used to di LVL e Trois Gymnopédies: 1 Gypnopédie No 1, Lent etd douloureux di Kikuko Ogura.

Qui sotto potete recuperare il video dell’esibizione di Roberto Bolle a A riveder le stelle!

Roberto Bolle, ovviamente, non è certo stato l’unico ospite speciale di questa incredibile serata di musica e danza. Fra gli altri i nostri lettori hanno anche rivisto una nostra vecchia conoscenza, il tenore Vittorio Grigolo, ex coach di Amici!