Un bambino chiamato Natale: il libro da cui è tratto il film Netflix

Un bambino chiamato Natale è un’emozionante storia natalizia tutta da guardare… o da leggere. Il film che è uscito il 24 novembre su Netflix è infatti anche un romanzo da divorare mentre ci si ricorda del vero significato di questa festa.

Un bambino chiamato Natale è scritto da Matt Haig, uno dei più amati autori inglesi contemporanei, e in Italia è edito da Salani. Da questo romanzo è stato tratto il film di Gil Kenan con Jim Broadbent, Henry Lawfull, Kristen Wiig e Maggie Smith.

La sinossi ufficiale del libro

Stai per leggere la vera storiadi Babbo Natale.

Se pensi che certe cose siano impossibili, metti subito via questo libro. (Perché questo libro è PIENO di cose impossibili.)

Stai ancora leggendo? Bene. Allora cominciamo…

Adesso lo sanno tutti, chi è Babbo Natale. Ma c’è stato un tempo in cui non lo conosceva proprio nessuno. È stato quando era solo un ragazzino di nome Nikolas, che viveva nella seconda casa più piccola di tutta la Finlandia, con un padre che faceva il taglialegna, una zia che aveva un bruttissimo carattere e una bambola-rapa, che poi è misteriosamente scomparsa. Questa è la sua storia vera, un’avventura piena di neve, rapimenti, renne scontrose, topi sognatori, e poi ancora neve, elfi, troll, sempre neve, di nuovo neve e magia, tanta magia. La magia, se ci si crede, non tradisce mai!

A proposito dell’autore

Matt Haig è nato a Sheffield nel 1975 e vive a Brighton. È autore di romanzi di successo come Il Club dei Padri Estinti, Il patto dei Labrador, La famiglia Radley e Gli umani. Con Ponte alle Grazie ha pubblicato il suo memoir Ragioni per continuare a vivere e con Salani Essere un gatto, Un bambino chiamato Natale e La bambina che salvò il Natale. Come autore di romanzi per ragazzi Haig ha vinto il Blue Peter Book of the Year Award e il Nestlé Children’s Book Prize Gold Award.