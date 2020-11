Qual è stata la reazione di Joe Biden quando ha scoperto di essere diventato ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti? Il neo eletto presidente degli USA, che in realtà già pregustava la vittoria da ore, non ci ha certo fatto aspettare! Non appena CNN ha confermato la vittoria si è messo d’impegno su Twitter per ringraziare i milioni di americani che l’hanno votato!

Prima di tutto, Joe Biden ha deciso di modificare immediatamente la sua biografia su Twitter. Non più candidato alla presidenza ma, finalmente, Presidente degli Stati Uniti d’America!

Ecco la nuova bio Twitter di Biden!

Fatto questo, Joe Biden ha pubblicato un video nel quale ringraziava i milioni di americani che l’hanno votato, promettendo loro un futuro di grandi soddisfazioni. Ecco la clip condivisa da Joe Biden e la traduzione del suo messaggio!

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020