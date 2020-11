Joe Biden Presidente degli Stati Uniti: la reazione delle star

Dopo giorni di frustrante attesa, è ormai è stato eletto Joe Biden Presedente degli Stati Uniti; il 77enne del Delaware è stato portato alla vittoria con un numero record di voti, battendo il Presidente uscente Donald Trump. Al fianco di Biden alla Casa Bianca ci sarà Kamala Harris, la prima donna Vice Presidente e la prima donna nera ad entrare nello Studio Ovale.

“America, sono onorato che mi hai scelto per guidare questa nazione grandiosa” ha scritto Biden su Twitter. “Il lavoro che ci aspetta sarà duro, ma vi prometto questo: Sarò il Presidente di tutti gli americani, sia che abbiate votato per me, che no“.

Ecco el reazioni delle star di Hollywood e non solo a Joe Biden Presidente:

Visualizza questo post su Instagram NOW it’s a PARTY IN THE USA! 🇺🇸🎉 @joebiden @kamalaharris Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 7 Nov 2020 alle ore 9:39 PST

congratulations to not only @JoeBiden and @KamalaHarris, but to all of us. 💙💙💙💙💙💙💙💙 — Dylan Minnette (@dylanminnette) November 7, 2020

Bye bye you stupid nitwit douche canoe. — Taika Waititi (@TaikaWaititi) November 7, 2020

One of the best days of my life. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

Visualizza questo post su Instagram OMMMMGGGGGG WE DID ITTTTTTT!!!!!!WHEN BIDEN & KAMALA WINNNNNNNN🥳🥳🥳🥳🥳🥳💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Un post condiviso da 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens) in data: 7 Nov 2020 alle ore 8:46 PST

Visualizza questo post su Instagram ♥️ Un post condiviso da Sophie Turner (@sophiet) in data: 7 Nov 2020 alle ore 9:02 PST

Visualizza questo post su Instagram It’s a beautiful day. Un post condiviso da Sadie Sink (@sadiesink_) in data: 7 Nov 2020 alle ore 9:06 PST

It’s a beautiful day for democracy!! I could kiss you, America 🥳💕🎉✨ — Eliza Taylor (@MisElizaJane) November 7, 2020

Joe Biden Presidente degli Stati Uniti:

Joe Biden ha portato a casa il risultato superando lo scoglio dei 270 grandi elettori (ne ha presi 273 in totale) con oltre 80 milioni di elettori. Con questo risultato Biden batte un record: è il presidente USA ad avere ricevuto il maggior numero di voti di sempre.

Proprio alla luce di questo inedito spoglio dei voti, per determinare con certezza la vittoria di Joe Biden c’è voluto più tempo del solito. L’angosciante attesa per l’arrivo del risultato è infatti strettamente legata, oltre al complesso sistema elettorale USA, anche allo spoglio delle schede arrivate per posta.