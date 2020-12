La Caserma su Rai Due: su Ginger Generation trovate tutte le info sul nuovo attesissimo docu reality in arrivo molto, molto presto!



Martedì 15 dicembre andrà in onda su Rai Due l’ultima puntata de Il Collegio 1992. I telespettatori di Rai Due, in ogni caso, resteranno orfani di un docu reality ancora per poco. Già, perché sta per arrivare un nuovo show che non vediamo davvero l’ora di vedere!

Si intitolerà La Caserma il nuovo show che promette di prendere degnamente il posto de Il Collegio. Il concept, perlomeno in base al teaser in onda in questi giorni, sembra essere piuttosto simile a Il Collegio. Ne La Caserma ci saranno un gruppo di giovani reclute che per diverse settimane vivranno nella stessa austera caserma, condividendo spazi e preparandosi come dei veri militari.

Questo è per l’appunto quello che possiamo intuire dal promo della Caserma trasmesso dalla Rai proprio nei giorni in cui il suo programma “cugino” Il Collegio sta per terminare.

Qui sotto trovate il primo video promo ufficiale di La Caserma su Rai Due!

Almeno per il momento, in ogni caso, non ci è dato sapere molto su questa nuova trasmissione. Abbiamo a disposizione per ora solo ed esclusivamente un annuncio per i casting, a partire dal quale possiamo farci un’idea di massima di quelli che saranno i concorrenti: