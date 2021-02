La Caserma – I concorrenti: scopriamo insieme chi è Andrea Fratino, uno dei concorrenti di questa prima edizione del docu-reality di Rai Due!





Ha preso ufficialmente il via su Rai Due, in prima serata, la prima edizione di La Caserma. La rete ha deciso di puntare su un nuovo prodotto teen, dopo l’enorme successo del format Il Collegio. Questa volta però abbiamo un gruppo di ragazzi all’interno di una caserma, senza che la loro avventura abbia una vera e propria collocazione temporale.

Il format vedrà dunque dei giovani e giovanissimi scontrarsi con i loro limiti, psicologici e fisici. All’interno di un suggestivo forte situato a Levico, in provincia di Trento, i ragazzi sfidano se stessi con prove di coraggio e allenamenti durissimi.

Un percorso di formazione personale nel corso del quale i protagonisti impareranno a conoscersi meglio, scoprendo i loro limiti ma anche i loro pregi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jεѕυѕ ιѕ Kιиg 👑 (@andrea.fratino)

La Caserma – I concorrenti: chi è Andrea Fratino, ecco la sua presentazione!

Narcisista e appassionato di basket, Andrea, ha 19 anni ed è di Ossona, ma studia in un’università privata di Milano. Dopo aver perso il padre a soli nove mesi, ha trovato una figura di riferimento nel compagno della madre, Tommaso.

Tuttavia, ha scoperto che quest’ultimo non è il suo padre biologico solo tre anni fa, per Andrea sua madre è una sorta di migliore amica. Non riesce a rispettare le regole e tiene moltissimo al suo aspetto estetico, soprattutto ai suoi capelli. Crede che la parte più difficile nel docu-reality sarà l’allenamento iniziale ma che riuscirà a rimanere nella Caserma fino alla fine.