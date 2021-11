La Befana vien di notte 2: Le origini, teaser poster e data d’uscita

Qual è la vera storia della Befana? Dopo La Befana vien di notte, questo amato (e un po’ temuto) personaggio del folklore italiano ritorna al cinema con La Befana vien di notte 2: Le origini. Il film, come suggerisce il titolo stesso, vuole narrare il passato della Befana e funge quindi da prequel alla pellicola uscita nei cinema nel 2018.

La Befana vien di notte 2: Le origini è diretto da Paola Randi, che dirige un cast formato da Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo e con la partecipazione di Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi.

Il film uscirà nei cinema a partire dal 30 gennaio, proprio a ridosso della festa dell’Epifania.

In questa storia, oltre alle origini della Befana, ritroveremo anche un pezzo di storia – seppur romanzata, di quei tempi in cui le donne e in generale i diversi venivano additate come streghe. Qualcosa che oggi sembra molto lontano ma che in realtà è più attuale di quanto sembri.

Guarda il teaser poster del film

La trama del film

XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe.

L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

Che la leggenda abbia inizio!