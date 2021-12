La Befana Vien di Notte 2 – Le origini: i personaggi del film

Tradizione, avventura e modernità si fondono in La Befana Vien di Notte 2 – Le origini, uno dei film italiani per famiglie e ragazzi più attesi della stagione. Prequel del film del 2018 con Paola Cortellesi, questa nuova pellicola esplora le origini della Befana raccontando una storia che parla di crescita a cavallo con la leggenda.

Nel cast del film ci sono Zoe Massenti, Monica Bellucci e Fabio De Luigi. Insieme a loro anche Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo e Corrado Guzzanti.

La Befana Vien di Notte 2 – Le origini è diretto da Paola Randi e uscirà al cinema il 30 dicembre, ma nell’attesa conosciamone meglio i protagonisti.

Ecco chi sono i protagonisti del film

Paola – Zoe Massenti

Libera, giovane e truffaldina: questa è Paola, la giovane protagonista de La Befana Vien di Notte 2 – Le origini. Interpretata dalla frizzante Zoe Massenti, ballerina famosa tra i giovanissimi per le sue performance su TikTok, la protagonista intraprenderà un percorso di crescita che la porterà a comprendere la sua identità, ad aprire il suo cuore e a entrare nella leggenda.

Dolores – Monica Bellucci

Interpretata da Monica Bellucci, Dolores è una strega buona che vive a contatto con la natura prendendosi cura di bambini abbandonati. Una donna forte, fiera e moderna, sopratutto per l’Italia del Settecento, e che per questo viene additata come creatrice di malefici. Sarà lei a insegnare a Paola il valore degli affetti, la gioia per le piccole cose e la forza per diventare grandi.

Barone De Michelis – Fabio De Luigi

Cattivo, anzi cattivissimo, il Barone De Michelis è il villain del film che oscilla tra le sue insicurezze personali e il suo odio nei confronti delle streghe: motivo per cui darà del filo da torcere alla giovane Paola. È portato sullo schermo da Fabio De Luigi che riesce a trovare il giusto mix tra perfidia e comicità.

La trama del film

XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe.

L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

Che la leggenda abbia inizio!