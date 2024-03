Amici 23: dopo Nicholas anche Kumo ha pensato di mollare

Dopo il passaggio nella sua squadra da parte di Nicholas, è un momento difficile per Kumo. Il ballerino di Amici 23 ha un crollo emotivo ed arriva a pensare di abbandonare.

Nella puntata di domenica scorsa, il suo professore di riferimento Emanuel Lo ha assegnato la maglia proprio a Nicholas. Inevitabile è la delusione da parte del ballerino!

Kumo pensa di lasciare Amici 23

Subito dopo la registrazione, il ragazzo si sfoga con i suoi compagni rimarcando i 5 mesi di duro lavoro che ha vissuto nella scuola.

Il giovane si congratula con estrema educazione Nicholas ma non nasconde di essersi sentito soffiare la maglia e di avvertire che Emanuel non si fida di lui,

Anche perché ora il suo professore ha nella squadra già tre ballerini ammessi al serale, Lucia, Sofia e appunto Nic, temendo non ci sia più posto per lui.

Il confronto con Emanuel Lo

Dopo il suo sfogo, il ballerini si confronta in sala con l’insegnante. Quest’ultimo ascolta le parole che ha detto in cortile e lo rimprovera per aver detto “5 mesi appresso a lui”.

Lo rimbrotta anche per aver solo pensato di lasciare la scuola di Amici 23, seguendo ciò che ha fatto Nicholas la settimana scorsa.

Emanuel afferma che la maglia a Nic non è stata una scelta che preclude l’ingresso di Kumo al serale e che la risposta ai suoi dubbi è nella sua danza.

In questo periodo nella scuola non ha fatto altro che ballare ed è questo che dovrà continuare a fare, spingendo sempre di più suoi punti deboli.

Lo ha ribadito che il suo modo di danzare gli piace, altrimenti non lo avrebbe ammesso nella scuola né lo avrebbe tenuto fino ad adesso.

Kumo, dal canto suo, nel parlare con il prof di Amici 23 ha un crollo emotivo ammettendo di essere arrivato al culmine della sua vulnerabilità .

Dopo le parole dell’insegnante, per fortuna, si rasserena un po’ e dice di voler continuare a lottare per diventare un artista.

Noi non possiamo che essere dalla sua parte ed augurargli il meglio, non solo al serale ma anche per uno sfavillante futuro da ballerino.

