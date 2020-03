Kids Choice Awards 2020 rimandati per l’emergenza Coronavius

Anche i Kids Choice Awards non si terranno per il momento a causa dell’emergenza Coronavirus. Da poco è stata data la notizia su tutti i canali ufficiali in tutto il mondo. L’evento, che si sarebbe dovuto tenere il 22 marzo è stato rimandato a data da destinarsi.

Non è ancora chiaro quando questo sarà recuperato, ma l’organizzazione ci teneva a far sapere a tutti questa importante decisione. “Volevamo far sapere a tutti che i Kids Choice Awards saranno posticipati a un’altra data per precauzione. I vostri voti rimarranno validi e vi aggiorneremo presto con ulteriori dettagli”.

Presentati da Chances The Rapper, questi award avrebbero visto sul palco tantissime celebrità scontrarsi per il premio e rischiare anche di beccarli una secchiata di Slime. Tutto rimandato quindi per questa divertentissima cerimonia organizzata dall’emittente Nickelodeon e vi terremo aggiornati non appena ci saranno altri sviluppi.

Tutte le nomination ai Kids Choice Awards

Cantante Italiano Preferito:

Alberto Urso

Anastasio

Fred De Palma

Random

Mahmood

Internet Star Preferita:

Alice De Bortoli

Maria Sole Pollio

Sespo

Sofia Dalle Rive

Valeria Vedovatti

Nuova Star Preferita:

Cecilia Cantarano

Giulia Savulescu

Maddalena Sarti

Nicolò Robbiano

Rebecca Gradoni

Show Tv Preferito (ragazzi):

Una serie di sfortunati eventi

All That

Summer Camp

Henry Danger

Power Ranger Beast Morphers

A casa di Raven

Show Tv Preferito (famiglia):

Le amiche di mamma

Modern Family

Strangers Things

The Big Band Theory

The Flash

Young Sheldon

Reality Show Preferito:

America’s Got Talent

American Ninja Warriors

America’s Funniest Home Videos

MasterChef Junior

The Masked Singer

The Voice

Presentatore Tv Preferito:

Ellen DeGeneres

John Cena

Nick Cannon

Ryan Seacrest

Terry Crews

Tiffany Haddish

Cartone Animato Preferito:

Alvinnn!!! e i Chipmunks

SpongeBob

Teen Titans Go!

Lo straordinario mondo di Gumball

A casa dei Loud

I Simpsons

Star Tv Preferita Femminile:

Candace Cameron Bure

Ella Anderson

Millie Bobby Brown

Peyton List

Raven-Symoné

Riele Downs

Star Tv Maschile Preferita:

Abraham Rodriguez

Caleb McLaughlin

Jace Norman

Jim Parsons

Joshua Bassett

Karan Brar

Videogame Preferito:

Fortnite

Mario Kart Tour

Minecraft

Super Smash Bros. Ultimate

Film Preferito:

Aladdin

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Jumanji: The Next Level

Spider-Man: Far From Home

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Attrice di Film Preferito:

Angelina Jolie

Brie Larson

Dove Cameron

Scarlett Johansson

Taylor Swift

Zendaya

Attore di Film Preferito:

Chris Evans

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Kevin Hart

Tom Holland

Will Smith

Supereroe Preferito:

Brie Larson – Captain Marvel

Chris Evans – Captain America

Chris Hemsworth – Thor

Robert Downey Jr. – Iron Man

Scarlett Johansson – Black Widow

Tom Holland – Spider-Man

Film d’Animazione Preferito:

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

Angry Birds 2 – Nemici per sempre

The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura

Il re leone

Pets 2 – Vita da animali

Toy Story 4

Voce Femminile Preferita in un Film d’Animazione:

Beyoncé – Il re leone

Idina Menzel – Frozen 2

Kristen Bell – Frozen 2

Tiffany Haddis – Pets 2, The LEGO Movie 2

Voce Maschile Preferita in un Film D’Animazione:

Chris Pratt – The LEGO Movie 2

Josh Gad – Frozen 2

Kevin Hart – Pets 2

Tom Hanks – Toy Story 4

Social Star Maschile Preferita:

Coyote Peterson

David Dobrick

Dolan Twins

Dude Perfect

MrBeast

Ryan’s World

Social Star Femminile Preferita:

Annie LeBlanc

Emma Chamberlain

Lilly Singh

Liza Koshy

Miranda Sings

Merrell Twins

Gamer Preferito:

DanTDM

GamerGirl

Ninja

PrestonPlayz

SSSniperWolf

Cantante Donna Preferita:

Beyoncé

Ariana Grande

Billie Eilish

Katy Perry

Selena Gomez

Taylor Swift

Cantante Uomo Preferito:

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Marshmello

Post Malone

Shawn Mendes

Band Preferita:

BTS

Fall Out Boy

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

The Chainsmokers

Canzone Preferita:

7 rings – Ariana Grande

bad guy – Billie Eilish

Memories – Maroon 5

Old Town Road – Lil Was X

Sucker – Jonas Brothers

You Need To Calm Down – Taylor Swift

Collaborazione Preferita:

“10,000 Hours”- Justin Bieber & Dan + Shay

“I Don’t Care”- Ed Sheeran & Justin Bieber

“ME!”- Taylor Swift, featuring Brendon Urie

“Old Town Road (Remix)”- Lil Nas X, featuring Billy Ray Cyrus

“Señorita”- Shawn Mendes & Camila Cabello

“Sunflower”- Post Malone & Swae Lee

Artista Rivelazione Preferito:

City Girls

DaBaby

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Megan Thee Stallion

Cantante Social Preferito:

Asher Angel

Blanco Brown

Johnny Orlando

JoJo Siwa

Mackenzie Ziegler

Max and Harvey

Star Globale Preferita:

Asia: BTS

UK: Dua Lipa

America Latina: J Balvin

Europa: Rosalía

Africa: Sho Madjozi

Tones and I (Australia)

Sportiva Preferita:

Alex Morgan

Lindsey Vonn

Megan Rapinoe

Naomi Osaka

Serena Williams

Simone Biles

Sportivo Preferito:

Cristiano Ronaldo

LeBron James

Patrick Mahomes

Shaun White

Stephen Curry

Tom Brady