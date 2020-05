Katy Perry: nessun featuring con Taylor Swift nel nuovo album

Tutti noi ci abbiamo creduto o meglio ci abbiamo sperato. Ma il nuovo album di Katy Perry non prevede alcuna collaborazione con Taylor Swift. Lo dichiara la cantante di Daisies in un’intervista per l’emittente britannica Hits Radio, riportata dall’affidabile sito Pop Crave e da Mtv Italia.

Nell’intervista le è stato chiesto se KP5 prevede un featuring con la cantante statunitense e ormai ritrovata amica. E Katy ha risposto in maniera inequivocabile:

“No, non è così, ma i fan sono decisamente entusiasti che qualcosa del genere accada in futuro e io resto sempre aperta a riguardo”.

Katy Perry ha dunque smentito la presenza di un featuring con Taylor Swift nel suo nuovo disco. Ma, intanto, proprio quest’ultima ha da poco pubblicato delle foto in cui, ancora una volta, compaiono delle margherite!

Pochi giorni fa, Katy Perry ha annunciato il suo nuovo singolo e fin qui tutto fila liscio. Se non che Tay Tay ha pubblicato una foto sul suo profilo mentre si trovava in casa a sorseggiare vino. E la foto sembrava nascondere tantissimi indizi. Prima di tutto la cantante di The Man indossava una maglia con delle margherite, in inglese daisies, proprio come il titolo del brano di Katy.

Nella didascalia della foto la cantante ha scritto Big Isolation, riprendendo la sua Big Reputation, motto della sua era passata dedicata proprio al conflitto con la sua amica. Inoltre, il giorno in cui ha postato la foto erano esattamente due anni da quando lei e Katy Perry hanno fatto pace.

.@KatyPerry shuts down rumors that @TaylorSwift13 will appear on #KP5:

“It’s not correct, but fans are definitely excited for something like that to happen in the future and I’m always open.” pic.twitter.com/qES3kaHxqu

— Pop Crave (@PopCrave) May 15, 2020