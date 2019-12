Il 2020 per le bielibers sarà davvero davvero speciale! Justin Bieber ha appena annunciato sui social cosa ha in serbo per l’inizio del prossimo decennio e le sue fan stanno letteralmente impazzendo. Con un semplice trailer pubblicato su Youtube il cantante canadese ha presentato il #Bieber2020 che prevederà: un nuovo singolo (scopri qui titolo e data di uscita), un nuovo disco (di cui ancora non sappiamo nulla), un nuovo tour ed anche un documentario su di lui.

Nel trailer Justin spiega che nessuno è perfetto e tutti gli erorri che ha fatto in passato e la sua fede in Dio lo hanno portato dov’è ora oggi; il cantante si dice emozionato per questo nuovo progetto che sente diverso da tutti gli altri. Parlando nello specifico del tour ha detto: “Sono felice di tornare ad esibirmi in tuor“.

Ecco il trailer del 2020 di Justin Bieber:

Le date del tour:

Per ora Justin Bieber ha annunciato solo una serie di date negli Stati Uniti a partire dal 14 Maggio 2020 a Seattle, che lo porteranno giro per il Nord America fino alla fine di Settembre 2020. Ancora non sono state annunciate date europee e quindi nemmeno italiane, ma visto che passato Justin è sempre venuto ad esibirsi per i suoi fan italiani non vediamo perché non debba farlo anche per questo disco.

Se siete delle bielibers sicuramente saprete che diverse date del Purpose Tour, ovvero l’ultima tournee mondiale che ha fatto nel 2017, erano state cancellate perché il cantante era esausto ed aveva diversi problemi personali. Nell’ultimo hanno Justin Bieber ha lavorato molto su se stesso, sulla sua salute, mentale e fisica, e sul suo rapporto con Dio, quindi siamo sicuri che adesso sarà pronto ad affrontare questo nuovo tour con uno spirito ed una energia nuovi.