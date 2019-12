Red Velvet: incidente per Wendy, ecco cos’è successo!

Povera Wendy! La cantante delle Red Velvet è stata trasportata proprio il giorno di Natale in ospedale a causa di un brutto incidente sul palco!

La notizia ci è stata raccontata in anteprima assoluta dall’agenzia e casa discografica del gruppo, la SM Entertainment, ed è giunta in Italia alle primissime ore del mattino.

L’agenzia ha infatti spiegato che Wendy delle Red Velvet, mentre provava la sua performance per l’evento SBS Gayo Daejeon si è fatta male. L’artista si è infatti lesionata diverse parti del corpo, come il viso, il polso e l’anca. Sembrerebbe infatti che l’artista sia caduta a terra mentre provava la sua parte solista.

Le Red Velvet erano uno dei gruppi attesi all’evento (al quale hanno partecipato anche i BTS) ma alla fine la loro esibizione è stata, com’è ovvio, annullata.

Ecco il comunicato ufficiale della SM Entertainment a riguardo:

Durante le prove per il SBS Gayo Daejeon 2019 di oggi, Wendy ha avuto un incidente. Wendy è stata subito portata in ospedale, dov’è attualmente sotto osservazione. Di conseguenza, il gruppo K-Pop non potrà partecipare alla pre-registrazione e al relativo live show. Vi chiediamo di essere comprensivi nel caso in cui aveste dovuto partecipare all’evento.