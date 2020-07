Justin Bieber: Scooter Braun anticipa un possibile nuovo album?

Novità anche in casa Justin Bieber? Dopo aver cancellato il tour 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus, lo ha riprogrammato al prossimo anno ma potrebbe non essere la sola novità in arrivo.Scooter Braun, manager di Justin, ha infatti twittato una possibile anticipazione.

Nuovo tour, forse un nuovo album? Justin

New tour.. maybe a new album @justinbieber ?? 🧐🙂 — Scooter Braun (@scooterbraun) July 23, 2020

ha così cinguettato Scooter e le fan sono subito andate in visibilio. Il suo album Changes è uscito da poco, appena il 14 febbraio del 2020. Tantissimi però sono gli artisti che si prendono sempre meno tempo tra un album e l’altro. Ne è stata esempio Ariana Grande che in un anno ha pubblicato Sweetener e Thank You Next, per fare un esempio molto vicino a Scooter.

Chissà che anche Juss non abbia sfruttato questo periodo di isolamento per comporre nuova musica. Già durante il social distancing aveva pubblicato il singolo Stuck With U proprio con Ari. E perché no, forse ha lavorato anche ad altro materiale. Per il momento è soltanto il suo manager che ci vuole stuzzicare, ma sicuramente ci sarà qualcosa nell’aria. Magari già per la fine di questo 2020.





Il nuovo tour

Juss ha annunciato che il suo World Tour si svolgerà il prossimo anno a partire da giugno e fino ad agosto in America. Il cantante non aveva mai annunciato altre date oltre quelle americane. Anche perché in poco tempo era scattata l’emergenza Covid-19. Non è da escludere che possano arrivare aggiornamenti in futuro.