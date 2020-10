Justin Bieber: Next Chapter è il nuovo documentario (trailer)

Justin Bieber sta portando i fan dietro le quinte ancora una volta con un nuovo speciale chiamato Justin Bieber: Next Chapter!

Il cantante di Lonely non solo ha annunciato il nuovo documentario, ma ne ha anche rilasciato il trailer! Ecco l’annuncio:

Connettersi con i fan e portarli nella mia vita è molto importante per me. Sono entusiasta di raggiungerli e di condividere i progressi che sto facendo, la nuova musica su cui sto lavorando e ciò per cui sono entusiasta per il futuro.

Justin Bieber: Next Chapter riprende da dove aveva interrotto e mostra agli spettatori com’è la vita quotidiana di Justin ora, dopo la registrazione dell’album e durante questo periodo di incertezza senza precedenti.

Lo speciale seguirà Bieber e toccherà una varietà di argomenti significativi. Questo mentre Justin ripercorre la sua vita con i suoi amici e collaboratori dall’intimità della sua stessa casa. Argomenti come la sua ultima canzone, incredibilmente personale e il video musicale di Lonely, la sua crescita da bambino prodigio a mentore per giovani artisti emergenti. E infine le riflessioni sulla sua vita personale.

