I Me Contro te hanno un nuovo simpatico amico! Il nuovo personaggio che è ufficialmente entrato a far parte della famiglia di Luì e Sofì si chiama Cico Criceto! E noi ne andiamo già pazzi!

Chi è Cico Criceto, il nuovo amico dei Me Contro te

L’incontro con il personaggio, al quale il team trote si è già affezionato davvero un sacco, era attesissimo da Luì e Sofi. Ecco come i due youtuber avevano commentato il loro incontro prima che avvenisse:

Sappiamo che è davvero molto simpatico e oggi è finalmente il giorno in cui lo inconteremo. E siamo sicuri che diventeremo grandi amici!

I Me Contro te hanno incontrato Cico Criceto nella sua abitazione. In un primo momento, i due youtuber sono rimasti un po’ spaventati. Luì e Sofì non si aspettavano, in effetti, di trovarsi davanti per davvero un criceto gigante!

Qui sotto potete trovare il video di presentazione di Cico Criceto!

IL NOSTRO NUOVO AMICO "CICO CRICETO"

Come previsto, Luì e Sofi hanno subito fatto amicizia con questa loro nuova conoscenza, che si è dimostrato da subito super simpatico e gentile.

Non sappiamo, almeno per il momento, se questo personaggio super morbido e coccoloso entrerà a far parte anche del prossimo film di Luì e Sofì.

A breve, infatti, i due youtuber torneranno al cinema con il film Il mistero della scuola incantata.

Qui sotto trovate la trama, dove Cico Criceto è assente!