I BTS potranno continuare il loro percorso artistico senza dover sottoporre a una pausa due dei membri della band.





Secondo la legge, in Sud Corea gli uomini sono tenuti al servizio militare obbligatorio tra i 18 e i 28 anni. Due componenti dei BTS, Jin e Suga, stanno per superare questa fascia d’età con Jin che spegnerà 28 candeline questo venerdì. Quindi, almeno in teoria, sarebbe costretto a svolgere il servizio militare e a lasciare la band.

Per fortuna, una revisione della legge permetterà di ritardare quest’evenienza, a favore della carriera musicale dei BTS:

Un artista della cultura pop è stato raccomandato dal ministro della Cultura, dello Sport e del Turismo per aver notevolmente migliorato l’immagine della Corea sia all’interno della nazione che nel mondo possa posticipare il dovere fino all’età di 30 anni.

In realtà si era parlato di questa possibilità già a settembre. Ecco quanto rivelato da Nme e le dichiarazioni di un membro del partito democratico, Jeon Yong-gi:

Per motivi di correttezza, non stiamo parlando di esentarli dal loro dovere, ma i musicisti pop e artisti come i BTS possono far sbocciare le loro carriere quando sono ventenni. Non possiamo lasciare che il servizio militare gli blocchi la strada al culmine della loro carriera.

Come riportato dal New York Times la nuova legge che permetterà ai BTS di non dover sottoporsi al servizio militare obbligatorio si chiamerà BTS Law.

Il successo del nuovo album

Intanto, Be Deluxe dei BTS, il nuovo disco dei Bangtan Boys pubblicato in tutto il mondo lo scorso 20 novembre, sta già ottenendo risultati incredibili in classifica! E questo vale tanto per gli Stati Uniti, dove ormai sono un fenomeno più che affermato, quanto per l’Italia.

Debuttando alla prima posizione della Billboard Chart degli album USA, inoltre, i BTS possono vantare il quinto disco di fila che ha ottenuto questi risultati nella classifica statunitense. Ora, grazie a questa possibilità di rimandare il servizio militare si prospettano altri incredibili successi con tutta la band al completo.