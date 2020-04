Justin Bieber ha in mente una sorpresa per un fortunato fan quando la quarantena sarà finita. Il cantante di Yummy ha, infatti, messo all’asta l’opportunità di vincere un Meet&Greet con il cantante e la possibilità che lui arrivi a casa per cantare il suo celebre brano One Less Lonely Girl.

Come partecipare all’iniziativa di Justin Bieber

Per partecipare all’asta, che terminerà il 5 maggio, è possibile fare un’offerta a partire da 10 dollari. Maggiore sarà l’offerta, più saranno le opportunità di vincita. Si può donare fino a un massimo di 100 dollari per avere la possibilità di competere all’estrazione di questo premio che sarà del tutto casuale.

Justin ha collaborato con All In Challenge per raccogliere fondi per tutti coloro che ne hanno bisogno, anche in questo momento di profonda instabilità legata all’emergenza Coronavirus. Purtroppo soltanto chi vive in uno dei 50 Stati Americani e in Canada può essere estratto per la vincita di questo premio, ma chi volesse può comunque contribuire alla challenge per una giusta causa.

Hey ragazzi, volevo solo dirvi che parteciperò all’All In Challenge e ho messo all’asta un’esperienza nella quale volerò fino a casa del vincitore e canterò One Less Lonely Girl. Penso sarà una bella opportunità e molto divertente anche per me. Sarà anche l’occasione per aiutare qualcuno.

I’ve accepted the #ALLINCHALLENGE. Help me feed the hungry during this challenging time. Go to https://t.co/OjfuURDx9y to donate for a chance to have me fly to your town and sing OLLG to you. Thanks pic.twitter.com/wio7yXylgH — Justin Bieber (@justinbieber) April 14, 2020