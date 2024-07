Un oggi alla volta la recensione del film

Divertente e profondo. Un oggi alla volta arriva è un teen drama diretto da Nicola Conversa e interpretato da Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi, al cinema dal 25 Luglio. Riprendendo le caratteristiche del genere di riferimento, il film parla di un primo amore ma anche di giovani che si ritrovano a correre in una società che non permette a nessuno di prendere fiato. Talvolta neanche per innamorarsi.

Trovare il tempo per amare

Quanto è diventato complicato innamorarsi al giorno d’oggi? Sembra una domanda banale eppure tutti, in questo presente, dobbiamo fare i conti con dinamiche diverse rispetto anche solo a dieci anni fa. Lo sanno bene i giovani che, spesso, si ritrovano a fare i conti con una sensazione di straniamento dovuta a una quotidianità sempre più rapida e in cui è più facile skippare da un viso a un altro su una app piuttosto che prendersi del tempo per conoscere una persona reale.

Un oggi alla volta parla proprio di questo mettendo al centro la vicenda di un diciottenne, Marco, il cui cuore è grande quanto i casini che combina e il quale, tuttavia, sembra andare contro le abitudini tipiche del nostro tempo. Così, per un plot twist del destino, Marco conosce Aria: una ragazza che, per colpa di una malattia degenerativa, vive giorno per giorno.

Entrambi costretti a fare i conti con quell’incertezza diventata ormai caratteristica delle generazioni nate poco prima e, soprattutto, dopo il 2000 Marco e Aria sono due analogici in un mondo che corre alla velocità della luce che, con coraggio, si prendono il tempo per conoscersi e provare ad amarsi. Una riflessone interessante che ci parla dell’altra faccia di una medaglia di un mondo in cui l’iperconnessione è spesso sinonimo di solitudine, in particolare per i giovani.

Interpretato intensamente dai talentosi Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi, Un oggi alla volta è un film che ci parla della necessità di guardare al futuro senza sentirsi soffocare dal tempo che scorre, dando agli altri e a noi stessi la possibilità di mostrare il proprio lato migliore.

La trama del film

Marco è un ansioso diciannovenne prossimo alla maturità, con 3 materie da recuperare, una madre che vive con lo smartphone in mano ed un fratello che sogna di fare il cantante indie. È a-social e vorrebbe amare come si faceva un tempo.

Aria si è diplomata l’anno precedente, ha tatuato sul braccio “un oggi alla volta” e vive ogni giorno come se fosse l’ultimo.

A seguito di un numero di telefono memorizzato male, Marco e Aria si conoscono ed iniziano a piacersi…

Marco però non sa che Aria vive un oggi alla volta, non perché bellissima e ribelle come vuole dimostrare di essere, ma per colpa di una malattia degenerativa che la fa andare a dormire senza sapere se un domani ci sarà veramente.

In ogni caso, l’incontro tra i due cambierà le loro vite per sempre.

Vi potrebbe interessare anche:

Un oggi alla volta arriva al cinema il 25 luglio