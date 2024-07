Un oggi alla volta arriva al cinema il 25 luglio

Si intitola Un oggi alla volta il film d’esordio di Nicola Conversa che vede come protagonisti i giovani Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi. Un film che parla della ricerca di una relazione e di un amore “analogici” in cui tutto sembra invece digitale, mettendo al centro la vicenda due giovani che cercano il proprio posto nel mondo. Il film è infatti teen drama che, tra dramma e commedia, racconta il percorso di crescita dei due protagonisti alla scoperta di un sentimento forte e di sé stessi.

Già presentato ad Alice nella Città, Un oggi alla volta è una produzione One More Pictures in collaborazione con Vision Distribution e arriverà al cinema il 25 luglio.

Il film è interpretato da Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi nei panni dei protagonisti Marco e Aria; a fianco a loro Francesco Centorame, Katia Follesa, Marilù Pipitone, Edoardo Pagliai, Federica Pagliaroli, Cesare Bocci e Elisabetta De Palo.

Di che cosa parla il film

Marco è un ansioso diciannovenne prossimo alla maturità, con 3 materie da recuperare, una madre che vive con lo smartphone in mano ed un fratello che sogna di fare il cantante indie. È a-social e vorrebbe amare come si faceva un tempo.

Aria si è diplomata l’anno precedente, ha tatuato sul braccio “un oggi alla volta” e vive ogni giorno come se fosse l’ultimo.

A seguito di un numero di telefono memorizzato male, Marco e Aria si conoscono ed iniziano a piacersi…

Marco però non sa che Aria vive un oggi alla volta, non perché bellissima e ribelle come vuole dimostrare di essere, ma per colpa di una malattia degenerativa che la fa andare a dormire senza sapere se un domani ci sarà veramente.

In ogni caso, l’incontro tra i due cambierà le loro vite per sempre.

