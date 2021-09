Jesy Nelson: Boyz è il titolo del singolo collaborativo con Nicki Minaj

Nicki Minaj e Jesy Nelson, due delle donne più potenti dell’industria musicale, hanno confermato la loro canzone in duetto, intitolata Boyz.

L’ex cantante delle Little Mix ha reso ufficiale la collaborazione con un post sulle sue pagine social, pubblicato ieri.

“Pensate che siano pronti per questo?”, ha scritto accanto a un teaser video taggando la rapper e usando la parola Boys come hashtag.

Al momento non c’è una data ufficiale per il rilascio del pezzo con Nicky Minaj. La rapper ha però rassicurato, a sua volta scrivendo su Twitter: “È quasi tempo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jesynelson

Qualora non lo sapessi, Jesy Nelson e Nicki Minaj avevano già collaborato in passato per la canzone Woman Like Me quando la prima faceva ancora parte della band britannica.

Già da un po’, i fan sospettavano l’arrivo di un’ ulteriore collaborazione per Jesy, questa volta da solista, e non hanno potuto fare a meno di indagare se questa voce fosse vera.

Secondo Grape Juice, infatti, la cantante ha cancellato tutte le sue foto su Instagram proprio dopo che la rapper ha iniziato a seguirla sulla piattaforma.

In seguito a ciò, numerosi fan hanno cercato di approfondire la questione. Hanno osservato, dunque, l’attività sui social media delle due artiste affermando che Jesy ha costantemente commentato e reagito ai post di Nicki negli ultimi mesi.

Un account su Twitter ha anche condiviso una presunta immagine dietro le quinte del set del video musicale per la canzone Boys che mostrava uno studio tutto rosa con nuvole e un’auto sportiva verde.

Lo scorso agosto, inoltre, Jesy Nelson ha lasciato intuire l’arrivo della sua musica solista con queste parole: “Per me questa musica è quella che avrei sempre voluto fare. Credo che nessuno se l’aspetti”.