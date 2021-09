Greta Thunberg: il testo del discorso alla Youth4Climate

Greta Thunberg ha tenuto un discorso molto incisivo alla Youth4Climate che si è tenuto ieri a Milano, riunendo giovani provenienti da tutto il mondo.

Lo scopo del congresso è quello di scrivere un documento da sottoporre ai leader mondiali, in merito alle questioni climatiche, durante la conferenza delle Nazioni Unite, Cop26 che inizierà domani.

Ecco le parole con cui si è pronunciata la giovanissima attivista svedese, trascritte da RaiNews. Si tratta di parole molto dure rivolte ai potenti di questa Terra, colpevoli di essersi nascosti per troppo tempo dietro discorsi vuoti e senza reali riscontri all’atto pratico.

Dai leader mondiali sentiamo solo parole, bla bla bla. Le emissioni continuano ad aumentare. Possiamo invertire questa tendenza, ma serviranno soluzioni drastiche. E dato che non abbiamo soluzioni tecnologiche, vuol dire che dovremo cambiare noi. Non possiamo più permettere al potere di decidere cosa sia la speranza. La speranza non è un qualcosa di passivo, non è un bla bla bla. La speranza vuol dire la verità, vuol dire agire. E la speranza viene sempre dalla gente. Noi vogliamo giustizia climatica, e la vogliamo ora.

La crisi climatica è sintomo di una crisi di più ampio respiro, la crisi sociale della ineguaglianza, che viene dal colonialismo. Una crisi che nasce dall’idea che alcune persone valgono più di altre. Stiamo andando velocemente nella direzione sbagliata. I nostri leader non agiscono volutamente e questo è un tradimento. Non possono dire che lo fanno, perché continuano ad aprire miniere di carbone e a sfruttare giacimenti, senza aumentare i fondi ai paesi vulnerabili. Selezionano giovani come noi facendo finta di ascoltarci, ma non è vero. Non ci hanno mai ascoltati.