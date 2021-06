Indiana Jones 5: ecco il primo scatto di Harrison Ford dal set

Come annunciato qualche tempo fa questa settimana hanno avuto ufficialmente inizio le riprese di Indiana Jones 5, ultimo capitolo della storica saga con protagonista l’archeologo avventuriero interpretato da Harrison Ford. Ovviamente non poteva mancare qualche scatto rubato dal set, tra cui una foto che ritrae il protagonista che indossa il mitico costume.

Una vera e propria gioia per i fan della saga originale di Indiana Jones che non vedono l’ora di vedere questo quinto capitolo.

Exclusive Photo that we got right now!

Harrison Ford sighted on Set of Indiana Jones 5 pic.twitter.com/jVzTB25XIw — IJ Adventure Outpost (@IndianaJones_ch) June 7, 2021

Ma non è finita qui. Dal set di Indiana Jones 5 sono arrivate anche le foto di una locomotiva nazista, di uno stunt-man che indossa la maschera di quello che ha l’aspetto di un giovane Harrison Ford e del castello di inglese di Bamburgh. Alcuni indizi che ci fanno supporre che nel film ci saranno diversi flashback.

Indiana Jones 5. Não se se gosto do rumo que isso está tomando. pic.twitter.com/VRX0tUoKPe — 𝕭𝖗𝖚𝖓𝖔 𝕳𝖔𝖋𝖋𝖒𝖆𝖓𝖓 𝕵𝖗. (@aneldecaveira) June 7, 2021

Exclusive photos from the set of the next Indiana Jones movie currently being filmed in the UK. The Yorkshire Post & Daily Mail has published these photos giving the public a sneak peek at the next Indy Adventure.#TheYorkshirePost #DailyMail pic.twitter.com/X9raRbSV56 — Imre Jambor (@imis007) June 5, 2021

Indiana Jones 5 sarà diretto da James Mangold e vedrà nel cast anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Renée Wilson. Nessun accenno invece alla presenza di Karen Allen aka Marion Ravenwood, il grande amore di Indy. Mentre il controverso Shia LaBeouf non tornerà nei panni del figlio del protagonista.

A breve le riprese di Indiana Jones 5 si svolgeranno anche in Italia, in Sicilia. L’arrivo del film è invece previsto per il 2022.