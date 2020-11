Harrison Ford ricorda Sean Connery, suo papà in Indiana Jones

Anche Harrison Ford ha voluto omaggiare l’amico e collega Sean Connery, il quale aveva interpretato il padre del suo celebre Indiana Jones nel terzo episodio della serie.

Lui era mio padre… non nella vita… ma in Indy 3. Non immaginate il piacere finché qualcuno non ti paga per portare Sean Connery a fare un giro nel Side car di una motocicletta russa che rimbalza lungo un sentiero di montagna accidentato e tortuoso e per vederlo dimenarsi. Dio, ci siamo divertiti – se è in paradiso, spero che abbiano dei campi da golf. Riposa in pace, caro amico.