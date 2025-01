Sanremo 2025: Carlo Conti ha rivelato chi sono i co-conduttori del Festival

Finalmente è stato fatto l’annuncio tanto atteso! Carlo Conti è stato ospite all’edizione delle 20:00 del Tg1 di ieri, 15 gennaio, per rivelare i dettagli e chi sono i co-conduttori di Sanremo 2025. Il direttore artistico, nonché presentatore della kermesse, ha svelato i nomi dei personaggi dello spettacolo che lo affiancheranno il prossimo febbraio sul palco del Teatro Ariston. Ecco le sue dichiarazioni:

“Nella prima serata condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici; sto cercando di persuaderli. Nella seconda serata sarò affiancato da una vera guerriera, Bianca Balti, poi sarà il turno di Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Nella terza serata saranno con me alcune donne eccezionali: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Per la serata delle cover avrò al mio fianco Mahmood e Geppi Cucciari. Infine, nella serata finale avremo Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan e altre sorprese”.

Carlo Conti ha parlato delle novità di Sanremo e delle sfide che affronterà nel confrontarsi con il passato. “Ci saranno dei cambiamenti negli orari e nella durata di ogni serata. Chiaramente non possiamo finire alle 23, ma cercheremo di non andare avanti fino a notte fonda. Ci sarà spazio per gli ospiti e altre attività. Avendo reintrodotto il Dopofestival, al massimo andremo avanti fino all’una: la pubblicità è stata venduta fino a quell’ora. Ma farò del mio meglio per concludere a un orario decente e passare la linea ad Alessandro Cattelan“.

Per quanto riguarda la scelta dei Big (qui tutti i nomi), Carlo Conti ha dichiarato: “È stata una decisione difficilissima. Per me, il pezzo scelto è la chiave, non il nome. Questo è l’elemento principale, il resto è contorno. Se il pezzo non è valido, il Festival non funziona. Ammetto che Amadeus ha fatto un grande lavoro negli anni passati. Non faccio confronti, lo share è passato, Sanremo riparte da zero. Inoltre, con i cambiamenti nelle certificazioni oro e platino dal primo gennaio, non possiamo fare paragoni con il passato. L’importante è regalare belle canzoni agli italiani. A questo punto della mia carriera, lo share è una questione superata“.

Cosa ne pensate dei co-conduttori di Sanremo 2025?