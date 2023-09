Il Collegio 8: chi è Mahdi Khouya (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali Mahdi Khouya, un ragazzo che sa come riunire tutti i suoi amici ma anche catalizzare l’attenzione delle ragazze, sopratutto in discoteca.

Madhi, il cui cognome in marocchino significa “fratello”, dice di andare molto d’accordo con i suoi genitori, tranne che in precisi ambiti. Come molti adolescenti, infatti, di solito non è molto propenso a riordinare la sua camera!

I suoi accusano, dal canto loro, che in casa non voglia fare mai niente e che esce dalla sua stanza praticamente solo per mangiare.

Perciò, sperano che il collegio possa essere un’occasione per correggerlo un po’, peccato che il giovane sia convinto che uscirà esattamente come è entrato, per cui non cambierà niente.

Chi è Mahdi Khouya

Nato in Italia da genitori marocchini, Mahdi è il bello de Il Collegio: dolce e romantico, ha 17 anni e arriva da Vienne.

A causa del lavoro del papà, infatti, si è dovuto trasferire in Francia, cosa che lo ha costretto a lasciare tutti gli amici di Bologna: l’esperienza come collegiale gli potrebbe portare nuovi amici italiani.

“In generale sono quello che crea la cerchia e penso che qui succederà lo stesso”. Non crede, però, di uscirne cambiato, anche se il padre e la madre lo vorrebbero più disciplinato. Qui il suo profilo Instagram.

Cosa ne pensate di Mahdi Khouya come nuovo collegiale?