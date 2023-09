Galline in fuga: L’alba dei nugget: tutto quello che sappiamo sul film

Le galline sono tornate! Dopo ben 23 anni Galline in fuga: L’alba dei nugget riporta i personaggi dalla DreamWorks nel 2000 sullo schermo con un film tutto nuovo prodotto da Netflix.

Il trailer del film

Come anticipato dal trailer nel film le galline saranno alle prese con una nuova missione impossibile, un epico salvataggio.

Quando uscirà il film

Galline in fuga: L’alba dei nugget sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 15 dicembre. Il film originale nel nostro paese era uscito nello stesso giorno di 23 anni fa.

A proposito del film

Il mondo degli umani li minaccia da vicino. Così Gaia e il pollaio decidono di giocarsi il tutto per tutto. Per salvare i pulcini non si fermeranno davanti a nulla, anche se questo significa mettere in pericolo la libertà conquistata con tanta fatica. Questa volta faranno irruzione!

Galline in fuga: L’alba dei nugget è realizzato ancora una volta con la tecnica stop-motion dalla casa di produzione britannica Aardman.

Dove guardare Galline in fuga

Se non l’avete visto oppure volete riguardarlo Galline in fuga del 2000 è disponibile in streaming su Prime Video per tutti gli abbonati alla piattaforma.

Acclamato dal pubblico e dalla critica il film era stato uno dei lungometraggi d’animazione più di successo di quell’anno. Inoltre Galline in fuga detiene ancora il record di film realizzato in stop-motion con gli incassi più alti.

