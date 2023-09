Il Collegio 8: chi è Frida Schiavi (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali Frida Schiavi, una studentessa che è senza dubbio tra le principali candidate a vincere il premio finale di 13.900 euro che verrà assegnato al miglior studente di questa edizione.

Stiamo parlando di una ragazza che a scuola ha la media dell’8, che fa la rappresentante di classe, pratica atletica a livello agonistico e il suo sogno è di studiare per un anno negli Stati Uniti. Proprio per raggiungere questo obiettivo necessita di ottenere una borsa di studio.

Dietro questo perfezionismo, però, si nasconde un passato difficile. Sua mamma è italiana e suo padre è cubano ma ha sempre vissuto in Italia perché quest’ultimo l’ha abbandonata quando era piccola, non riconoscendola legalmente. Per tale ragione cerca sempre di eccellere in ogni campo, temendo di non essere apprezzata abbastanza dalla gente.

Sua mamma, tuttavia, spera che il collegio sia il luogo in cui possa scoprire che la sua unicità va oltre il suo essere perfetta e dove imparare a non temere i suoi piccoli difetti.

Chi è Frida Schiavi

16 anni, di Brembate di Sopra (BG), Frida è una ragazza italo-cubana che ha un obiettivo: essere perfetta in ogni campo. Un desiderio che nasce anche dalla paura di non essere abbastanza per gli altri. Brava a scuola, la perfezionista Frida è una rarità a Il Collegio.

Ha fatto atletica a livello agonistico, è una scout e sogna di fare un anno di studi negli Stati Uniti. Che questa esperienza possa essere il primo passo verso la realizzazione del suo sogno? Qui il suo profilo Instagram.

Potrebbe interessarti anche:

Chi sono tutti gli altri collegiali di questa edizione

Cosa ne pensate di Frida Schiavi come nuova collegiale?