Il Collegio 8: chi è Christofer Parolin (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali Christofer Parolin, un ragazzo che ha lasciato la scuola e che si definisce uno spirito libero.

A detta sua il motivo di questa scelta risiede nel fatto che con riusciva a rimanere dentro il “sistema”. Ovviamente sua mamma è dispiaciuta di questa decisione e spera che l’esperienza in collegio lo aiuti a cambiare idea e a tornare presto a scuola e più motivato.

Christofer è single e la cosa non gli dispiace, inoltre ha un bellissimo rapporto con sua madre che considera un’amica più grande. Alla base di questo legame c’è l’assenza di un padre che purtroppo è venuto a mancare quando lui era piccolo. Proprio per questo, ammira molto sua mamma che è stata in grado di dargli la giusta dose di attenzioni in quel momento così difficile.

Chi è Christofer Parolin

“Sono uno spirito libero” dice di sé Christopher, ragazzone veneto di 16 anni, in arrivo da Bassano del Grappa, che ha lasciato per ben due volte la scuola perché non riesce a stare seduto per ore tra quattro mura.

“Mi svegliavo la mattina e stavo male”, confessa alle telecamere. Ha sempre il sorriso sul volto, ma alle spalle ha una storia forte: questa esperienza potrebbe essere un punto di partenza per tornare a studiare, come spera la mamma. Ma lui non sembra convinto… Qui il suo profilo Instagram.

