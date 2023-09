Il Collegio 8: chi è Diego Natale (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali Diego Natale, un ragazzo che la gente riconosce chiamandolo “quello dei boschi”.

È quello, in effetti, l’habitat in cui si sente davvero libero, un luogo che rappresenta anche un posto dove potersi sfogare. Dal canto suo, ha sviluppato un cattivo giudizio della gente per via dell’uso spropositato degli smartphone, tant’è vero che non ne ha uno. Diego ha invece un telefono a tasti come quelli che si usavano nei primi anni duemila ed è simile a quello di suo nonno.

Secondo sua mamma sarebbe dovuto nascere in un’altra epoca in cui non c’erano i social, inoltre, spera che suo figlio in collegio possa confrontarsi con diverse personalità che per lui potrebbero rappresentare un arricchimento. Per ora il ragazzo sembra essere interessato solo ai draghi e agli spiriti e proprio nel bosco, il suo rifugio perfetto, ha iniziato a pensare che esistano davvero.

Chi è Diego Natale

Diego, 16 anni, per gli amici, è “il lupo del bosco” perché ama prendere la bicicletta e perdersi tra i paesini intorno alla sua Grosseto, guadare fiumi e scrivere cose tutte sue.

“Quando sono nel bosco mi sento libero! Posso abbracciare gli alberi… è uno sfogo per me” dice sereno. È un sedicenne atipico, che agli smartphone preferisce i vecchi telefonini a tasti, “come quello di mio nonno”.

Sa distinguersi dalla massa e anche in amore preferisce le ragazze alla mano a quelle “chic.” Al momento Diego non sembrerebbe avere alcun profilo social ed è facile immaginare il perché!

