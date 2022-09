Il Collegio 7: spostata la data di inizio, ecco quando verrà trasmessa la prima puntata

La data d’inizio inizialmente prevista per il Il Collegio 7 è stata spostata di alcune settimane. Non più martedì prossimo, dunque, andrà in onda la prima puntata.

Una piccola consolazione per chi aspettava con impazienza i nuovi episodi del programma: martedì 27 settembre alle 20: 25 sulla seconda rete andrà in onda il primo speciale Il Collegio – Le Selezioni.

Si tratta dei video dei provini degli aspiranti alunni di questa stagione: i momenti più esilaranti delle selezioni, già disponibili anche su Rai Play insieme alle backstories.

“Vediamo cosa ci riserva questa edizione ed i suoi protagonisti. Risate garantite dai casting, ricchi di strafalcioni degli aspiranti collegiali” assicura la Rai.

Il Collegio 7: ecco quando inizia

Non più martedì 27 settembre, dunque, ma martedì 18 ottobre in prima serata è la data per il primo appuntamento della nuova edizione del docu-reality di Rai 2.

Il Collegio 7: in che epoca è ambientato

Il collegio torna molto indietro nel tempo, nel 1958. Per la prima volta, i collegiali verranno catapultati nell’epoca in cui l’Italia solleva la testa dopo la seconda guerra mondiale.

Ragazzi e ragazze avranno l’occasione di rivivere gli anni ’50, un periodo di grandi cambiamenti per il nostro Paese. Inizia proprio allora, infatti, il boom economico e la spinta della produzione industriale richiede sempre più figure specializzate. Viene inaugurata l’Autostrada del Sole e Volare vince a Sanremo.

Ma com’era la scuola media in quell’epoca? La scuola secondaria di primo grado, nel nostro Paese, alla fine di quel decennio era regolamentata dalla riforma Bottai ed era divisa in una scuola media inferiore che consentiva il proseguimento degli studi e una scuola complementare, di avviamento professionale.

Vi si accedeva dopo il superamento dell’esame di licenza elementare e di un esame di ammissione. Chi non superava l’ammissione doveva completare l’obbligo scolastico, fino a 14 anni, nella scuola di avviamento professionale.

Il programma di studi era basato sull’ italiano, latino, storia e geografia, matematica, scienze naturali, musica, disegno e lingua straniera.

Il terzo anno terminava con un Esame di Stato comprendente prove scritte e orali. Per il latino erano previste ben due prove scritte, una traduzione dall’italiano al latino e una traduzione dal latino all’italiano.

