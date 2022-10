Il Collegio 7: chi è Marta Maria Erriquez (curiosità e profilo Instagram)

Al via la settima edizione de Il Collegio che vede tra i collegiali Marta Maria Erriquez.

In attesa di scoprire chi è, vi ricordiamo che quest’anno il programma porta i protagonisti e gli spettatori negli anni ’50.

La prima novità di questa edizione è la voce narrante di Nino Frassica che accompagna il racconto delle avventure dei 20 protagonisti.

Altra grande novità di questa stagione è la presenza di due sezioni, per la prima volta i collegiali sono divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale.

Chi è Marta Maria Erriquez

Marta nasce nel 2006 sotto il segno dell’ultimo mondiale vinto dall’Italia e il calcio è il suo sport del cuore. Studia per diventare bartender e sogna di partire per l’America. Come i cocktail che prepara, la 16enne di Venaria Reale (TO) mette del suo in ogni cosa che fa e ama essere una figura di riferimento per gli altri.

A gonne e top preferisce pantaloni larghi e magliette, però precisa, «non mi piace darmi etichette, la mia identità di genere è una cosa che sto scoprendo piano piano e il mio vestirmi non rappresenta il mio essere femmina o il mio essere maschio, ma rappresenta me, rappresenta “Erri”», come si fa chiamare dagli amici.

All’interno de Il Collegio la giovane spera di riuscire a combattere le proprie battaglie una alla volta, «esponendo – chiarisce – le mie problematiche e i miei valori nel modo più corretto possibile».

I nomi di tutti i collegiali

ALESSANDRO BOSATELLI 14, Brembate (BG); DAVIDE CAGNES 17, Montebelluna (TV); MATTIA CAMORANI 5, Faenza (RA); DAVIDE DI FRANCO 16, Bisceglie (BA); APOLLINAIRE MANFREDI 14, Palagiano (TA); TOMMASO MIGLIETTA 14, Lizzanello (LE); ALESSANDRO ORLANDO 17, Torre Annunziata (NA); MATTIA PATANÈ 16, Riposto (CT); GABRIEL RENNIS 16 Roma; SAMUEL ROSICA 14, Bitonto (BA); DAMIANO SEVERONI 16, Tivoli (ROMA).

ALESSIA ABRUSCIA 14, Crosia (CS); ELISA ANGIUS 15, Cagliari; SOFIA BRIXEL 16, Chiavari (GE); MARTA MARIA ERRIQUEZ 16, Venaria R. (TO); ZELDA NOBILI 15, Trieste; PRISCILLA SAVOLDELLI 15, Gandino (BG); GIADA SCOGNAMILLO 17, Genova; LUNA TOTA, 15 Roma; GIULIA WNEKOWICZ 14, Figline Valdarno (FI).

