Il Collegio 7: chi è Davide Cagnes (curiosità e profilo Instagram)

Al via la settima edizione de Il Collegio che vede tra i collegiali lo studente Davide Cagnes.

In attesa di scoprire chi è, vi ricordiamo che quest’anno il programma porta i protagonisti e gli spettatori negli anni ’50.

La prima novità di questa edizione è la voce narrante di Nino Frassica che accompagna il racconto delle avventure dei 20 protagonisti.

Altra grande novità di questa stagione è la presenza di due sezioni, per la prima volta i collegiali sono divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale.

Chi è Davide Cagnes

Sotto il ciuffo intoccabile, 17 anni da Montebelluna (TV), si nasconde un seduttore. Gran casinista in classe, il ragazzo è il re delle discoteche che definisce la sua «seconda casa».

Circondato da molte ragazze, il giovane utilizza la passione che nutre per la musica neomelodica anche come strumento per far colpo sulle sue coetanee.

L’adolescente veneto confessa come lo studio non gli sia congeniale. Da grande vorrebbe diventare parrucchiere, cosa per cui si sta formando, e sogna di aprire un salone assieme alla mamma, che già opera nel settore, così da guadagnare «soldi facendo una cosa che mi piace».

Profilo Instagram di Davide Cagnes: @davide._.cagnes

I nomi di tutti i collegiali

ALESSANDRO BOSATELLI 14, Brembate (BG); DAVIDE CAGNES 17, Montebelluna (TV); MATTIA CAMORANI 5, Faenza (RA); DAVIDE DI FRANCO 16, Bisceglie (BA); APOLLINAIRE MANFREDI 14, Palagiano (TA); TOMMASO MIGLIETTA 14, Lizzanello (LE); ALESSANDRO ORLANDO 17, Torre Annunziata (NA); MATTIA PATANÈ 16, Riposto (CT); GABRIEL RENNIS 16 Roma; SAMUEL ROSICA 14, Bitonto (BA); DAMIANO SEVERONI 16, Tivoli (ROMA).

ALESSIA ABRUSCIA 14, Crosia (CS); ELISA ANGIUS 15, Cagliari; SOFIA BRIXEL 16, Chiavari (GE); MARTA MARIA ERRIQUEZ 16, Venaria R. (TO); ZELDA NOBILI 15, Trieste; PRISCILLA SAVOLDELLI 15, Gandino (BG); GIADA SCOGNAMILLO 17, Genova; LUNA TOTA, 15 Roma; GIULIA WNEKOWICZ 14, Figline Valdarno (FI).

Potrebbe interessarti anche:

La prima foto della classe 1958