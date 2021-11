Daniel Piccirillo assolto dalle accuse di diffamazione: il messaggio per i fan

Daniel Piccirillo è stato assolto dalle accuse di diffamazione. Il cantante e influencer ha affrontato un processo per body shaming ai danni di una fan uscendone, dal punto di vista legale, nel migliore dei modi.

Facendo un passo indietro, in occasione di una delle tante dirette sul suo profilo Instagram, nell’aprile 2020, Daniel aveva pronunciato delle frasi ironiche (che non riportiamo) verso una quindicenne. Nello specifico, si trattava di affermazioni incentrate sull’aspetto fisico della giovane.

Probabilmente non c’era alcuna intenzione di offendere la ragazza ma, Daniel Cosmic, purtroppo, si era reso protagonista di un vero e proprio body shaming.

Come ormai dovremmo aver imparato, infatti, quelle che per noi possono sembrare delle semplici battute possono aprire delle ferite dolorose per le persone a cui sono dirette e per chi ne è testimone (in questo caso migliaia di persone).

Nonostante in breve tempo l’emergenza mediatica fosse rientrata, in effetti, la mamma della ragazzina (seguita successivamente da uno psicoterapeuta), in seguito alla vicenda, aveva cercato di far valere le proprie ragioni.

La donna aveva sporto, quindi, formalmente denuncia alla Polizia Postale per denigrazione, offese pubbliche e cyberbullismo.

Daniel, insomma, era finito nei guai. Così, il cantante ha dovuto rispondere per diffamazione aggravata da futili motivi nel processo che si è aperto il 18 novembre scorso, davanti al giudice della prima sezione penale del tribunale di Lecce, Stefano Sernia.

Ebbene, pochi giorni fa, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha condiviso con i fan l’esito della faccenda, scrivendo in un post della sua assoluzione e di ciò che gli ha comportato a livello emotivo tutto ciò che è accaduto in questo frangente. E infine di quello che, per fortuna, dice di aver imparato.