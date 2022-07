La Ballata dell’Usignolo e del Serpente: il trailer italiano del film

Finalmente è stato distribuito anche il primo teaser trailer italiano di Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente, atteso prequel della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins. Il film sarà distribuito in Italia da Notorious Pictures e arriverà nei cinema nel 2023.

Il trailer di Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente

A proposito del film

Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente farà luce sull’origine degli Hunger Games, raccontando in particolare le vicende di un giovanissimo Coriolanus Snow.

Nel cast del film vedremo Hunter Schafer, una delle protagonisti di Euphoria, Rachel Zegler, che abbiamo già conosciuto in West Side Story e presto vedremo in Biancaneve e Tom Blyth. Gli attori vestiranno rispettivamente i panni di Tigris Snow, Lucy Grey Baird e Coriolanus Snow.

Dietro la macchina da presa sempre Francis Lawrence, che ha già diretto due dei precedenti episodi della saga.

La trama ufficiale del film

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12.

Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Il romanzo di Suzanne Collins

Uscito durante il lockdown, La Ballata dell’Usignolo e del Serpente ha rappresentato il ritorno di Suzanne Collins al mondo di Panem. Il libro non è prequel diretto, in quanto narra delle vicende che si sono svolte molti anni prima rispetto agli eventi narrati in Hunger Games.

