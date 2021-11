Hawkeye: il video dell’anteprima italiana a Roma

Hawkeye debutterà a breve su Disney+ e, nell’attesa, la Disney ha organizzato un’anteprima a Roma che per l’occasione si è ricoperta di neve. Una vera e propria anticipazione Natale a Roma, e che ha imbiancato la splendida cornice di Piazza della Repubblica trasportando gli ospiti nelle atmosfere delle serie.

Alla speciale proiezione in anteprima, ospitata al The Space Cinema Moderno di Roma, hanno preso parte numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e del web, tra cui Caterina Guzzanti, Alvise Rigo e Tove Villfor, Vittoria Schisano, Andrea Delogu, Ludovica Bizzaglia, Pietro Genuardi, Valentina Romani, Karin Proia, Lilith Primavera, Youma Diakite, Samira Lui, Ginevra Pisani, Valentina Vignali, Sabrina Ghio, Eléna Hazinah, Claudio Colica e Neva Leoni, Umberto Gaudino, Giulia Elettra Gorietti e tanti altri. Prima di accedere in sala, gli ospiti hanno attraversato il Mirror tunnel che li ha trasportati nelle atmosfere Disney+ per rivivere le emozioni di Hawkeye attraverso giochi di specchi, luci e video.

L’attesissima serie Hawkeye Marvel Studios in 6 parti debutterà mercoledì 24 novembre con un doppio episodio in esclusiva su Disney+, con gli episodi successivi disponibili a cadenza settimanale.

A proposito della serie

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale.

Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale. Il cast della serie include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretta da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeyedebutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.