Harry Potter: il cast potrebbe fare una reunion in stile Friends?

Una reunion del cast di Harry Potter? Potrebbe non essere un sogno ma realtà.

Vi spieghiamo meglio. Stando a quanto riferito dal The Sun a Daniel Radcliffe,

Rupert Grint ed Emma Watson è stata offerta una grossa somma di denaro dai capi della Warner per una reunion. Uno special che, sempre stando a questa fonte, dovrebbe essere girata alla fine di questo mese.

Si tratterebbe di un progetto in stile Friends che cavalcherebbe proprio l’onda del successo della reunion di Jennifer Aniston, Courtney Cox e gli altri. Non è infatti un caso che, entrambi i franchising, appartengano proprio alla major della doppia W.

Il progetto di Harry Potter pare che sia ancora avvolto nella più completa segretezza ma i capi dello studio sarebbero disposti praticamente a sborsare qualunque cosa pur di riavere i tre ragazzi insieme nello stesso studio.

È ancora prematuro per scoprire se questa Harry Potter Reunion si farà o meno ma di una cosa siamo sicuri: potrebbe rendere felici tutti i fan della saga dal momento che sono passati anni dall’ultima volta che i tre sono stati visti insieme. Ma non solo, quest’anno ricorrono i 20 anni dall’uscita di Harry Potter e la pietra filosofale nei cinema. Quindi quale momento migliore di questo per una rimpatriata?

Della stranezza in questo rumor tuttavia c’è. Come ben ricorderete la reunion di Friends era stata annunciata con mesi di anticipo, per poi slittare a causa del COVID-19. Perché quindi organizzare ora una cosa similare e, per di più, con così tanta fretta?

Non ci resta che aspettare per saperne di più… continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti a riguardo.